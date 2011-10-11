У Тимошенко говорят, что Янукович перешел границу

Экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО не нарушала закон, и ее невиновность будет доказана в Европейском суде по правам человека.

Об этом идет речь в переданном УНИАН заявлении политсовета партии „Батьківщина”.

«11 октября ЯНУКОВИЧ вынес „обвинительный приговор” своему главному политическому оппоненту - Юлии ТИМОШЕНКО. Сделал он это вопреки Конституции, законам Украины, собственным обещаниям, данным руководителям Евросоюза, наперекор здравому смыслу и даже инстинкту собственного самосохранения», - подчеркнули в «Батьківщині».

По словам авторов заявления, «от первой и до последней буквы так называемое уголовное дело против Юлии ТИМОШЕНКО было цинично сфальсифицировано по личному поручению ЯНУКОВИЧА. Под его личную диктовку написан и „приговор”, по которому к лишению свободы безосновательно и незаконно осужден человек, который не осуществлял никаких противоправных действий и чья невиновность стала очевидной даже в ходе такого предвзятого и заказного суда».

«Не доказано вины Юлии ТИМОШЕНКО, в суде не приведен даже ни один документ, в котором бы содержался состав преступления или личная материальная выгода», - подчеркнули в «Батьківщині».

В партии отметили, что Ю.ТИМОШЕНКО не нарушала законов. В ее действиях в должности главы правительства не было криминала, а процесс против нее носит политический характер, и именно поэтому невиновность Ю.ТИМОШЕНКО будет доказана в Европейском суде по правам человека, говорится в заявлении.

При этом в «Батьківщині» выражают уверенность, что «рано или поздно ответственность понесут заказчики, организаторы и исполнители поддельных дел против оппозиции».

Также авторы заявления считают, что В.ЯНУКОВИЧ, «уничтожая свободу и демократию, проводит политику, которая противоречит европейской политической культуре. Он ставит под угрозу европейскую интеграцию и саму историческую перспективу Украины».

«ЯНУКОВИЧ перешел границу, за которой уже не действуют ни Конституция, ни законы, границу, при которой власть держится только на штыках силовых структур. Сегодня они начали с де-факто военного положения на Крещатике, а в дальнейшем в таком состоянии хотят держать всю страну», - говорится в заявлении.

Вместе с тем в «Батьківщині» отметили, что «политические репрессии не заставят нашего лидера и нашу партию отречься своих принципов, отказаться от борьбы. Из суровых испытаний 2010-11 гг., которые обрушил на нас режим, партия „Батьківщина” выходит более сильной».

«Теперь - еще теснее сплотимся вокруг своего лидера, которой мы гордимся как сильным, мужественным, несокрушимым европейским политиком.

Пришло время объединяться не только политикам, а всему обществу, всем патриотам – и вместе освободить страну от политического и криминального террора», - подчеркивается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, сегодня В.ЯНУКОВИЧ отметил, что решение суда в отношении экс-премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО является досадным, поскольку препятствует украинской евроинтеграции.

«Я хотел бы сказать, что это, безусловно, досадный случай, который сегодня препятствует вопросу европейской интеграции Украины», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Также, по его словам, этот вопрос вызывает обеспокоенность в Европейском Союзе. «И я хочу сказать, что мы хорошо понимаем, почему это так», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

В то же время Президент Украины добавил, что сегодняшнее решение суда в отношении Ю.ТИМОШЕНКО является неокончательным.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, приговор суда основывался на ныне действующем Уголовно-процессуальном кодексе образца 1962 года.

«Но это не окончательное решение – впереди еще Апелляционный суд, и, безусловно, какое он примет решение и в рамках какого законодательства он будет принимать это решение, это будет иметь большое значение», - сказал он.