Решение Киреева Янукович назвал «досадным»

Решение суда в отношении экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО является досадным, поскольку препятствует украинской евроинтеграции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сказал на совместной пресс-конференции с Президентом Словении Данилом ТЮРКОМ.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, во время его переговоров с Президентом Словении этому вопросу было уделено много внимания. И, как ему кажется, у обоих президентов есть общая точка зрения по этому вопросу.

«Во-первых, я хотел бы сказать, что это, безусловно, досадный случай, который сегодня препятствует вопросу европейской интеграции Украины», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Также, по его словам, этот вопрос вызывает обеспокоенность в Европейском Союзе. «И я хочу сказать, что мы хорошо понимаем, почему это так», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

В то же время он заметил, что данный вопрос надо разделить на несколько частей.

«В чем проблема? Во-первых, Украина, которую мы получили в 2010 году, имела много проблем с модернизацией и гармонизацией украинского законодательства к европейским стандартам», - сказал он и отметил, что это не новая проблема, а проблема, унаследованная еще с советских времен, и сегодня Украина активно работает над реформированием законодательства и, в первую очередь, это касается Уголовно-процессуального кодекса.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, работа над новой редакцией кодекса началась еще в прошлом году, и сегодня проект отправлен на заключение Венецианской комиссии.

«Это очень большой законопроект, который, безусловно, будет рассматриваться в украинском парламенте и будет принят», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

При этом он отметил, что с принятием нового кодекса Украина получит европейские стандарты в таких вопросах как права человека, свобода и т. п.

Он в который раз заявил, что сегодня вопросы евроинтеграции непосредственно зависят от выполнения Украиной обязательств, которые она взяла на себя, в том числе при вступлении в Совет Европы (один из них - принятие нового УПК – УНИАН). И это, по словам В.ЯНУКОВИЧА, требует времени.