В Газпроме отказались комментировать приговор Тимошенко

В «Газпроме» не комментируют ситуацию с вынесением судебного приговора экс-премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО по газовому делу.

Об этом УНИАН сказал официальный представитель «Газпрома» Сергей КУПРИЯНОВ.

Отвечая на вопрос, как решение Печерского райсуда Киева повлияет на легитимность газовых контрактов от 19 января 2009 года, С.КУПРИЯНОВ сказал: «Мы эту ситуацию не будем комментировать».