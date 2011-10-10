Нардеп считает, Янукович должен ветировать закон о биометрических документах

Депутатская фракция «Реформы во имя будущего» призывает Президента Украины ветировать принятый Верховной Радой Украины Закон «О документах, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины», поскольку этот документ не отвечает ни требованиям ЕС, ни Конституции Украины, ни интересам украинцев.

Об этом УНИАН сообщил лидер фракции, народный депутат Украины Игорь РЫБАКОВ.

По его словам, «те, кто лоббировал «прохождение» закона через сессионный зал Верховной Рады, утверждали, что он включит зеленый свет введению безвизового режима со странами-членами ЕС. Однако в региональном Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев диаметрально противоположное мнение». Как отметил депутат, «ключевые положения принятого закона, по мнению международных экспертов, не отвечают европейским и международным стандартам. Принятый документ, утверждают в представительстве Верховного комиссара ООН, не только не приближает Украину к ЕС, а наоборот – подрывает усилия, направленные на соответствие требованиям Плана действий по либерализации визового режима с Европейским Союзом».

И.РЫБАКОВ озвучил несколько моментов, которые, по мнению депутатов фракции «Реформы во имя будущего», являются антиконституционными.

Так, ориентировочная стоимость минимального количества документов, необходимых для каждого гражданина Украины, (а в перечень, кроме и внутреннего загранпаспорта, вошли и социальное удостоверение, и удостоверение застрахованной личности, и пенсионное удостоверение, и удостоверение личности с инвалидностью, и удостоверение водителя и т. п.) будет составлять 1600 грн. «То есть, наши граждане только в 2012 году вынуждены будут потратить на указанные документы 60 млрд. грн., - отметил политик.

«Во-вторых, - подчеркнул он, - расходы на изготовление документов и на техническое переоснащение из государственного бюджета будут составлять 24 млрд. грн. И большая часть этих денег - и государственных, и из карманов украинских граждан – будет освоена всем известной коммерческой структурой».

И.РЫБАКОВ также напомнил, что «руководители этой коммерческой структуры получат в свое распоряжение информацию абсолютно обо всех гражданах Украины, которые будут оформлять документы: это и особые приметы человека, и информация о социальном статусе, и маршрутах его передвижения, и доходах и расходах каждого».

«Что касается биометрических данных, которые будут вноситься в документы, то мы убеждены, что они являются составляющей персональных данных, а потому их объем должен определяться, как минимум, соответствующим законом Украины, - заявил лидер фракции «Реформы во имя будущего», - в принятом же документе указано, что объем биометрических данных будет устанавливаться Кабинетом министров Украины. При этом не указано, какие именно биометрические данные будут вноситься в паспорта и другие удостоверения личности украинцев».

«Поэтому фракция «Реформы во имя будущего» считает, что принятый закон абсолютно не отвечает ни Конституции Украины, ни интересам наших соотечественников, ни требованиям Евросоюза. Документ этот служит единственной цели – обогащению тех, кто стоит за его принятием», - заявил И.РЫБАКОВ, отметив, что депутаты его фракции уже направили депутатское обращение к Президенту Украины с просьбой применить право вето к принятому закону.

Как сообщал УНИАН, 23 сентября 2011 года Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины "О документах, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины".

27 сентября Региональное представительство Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Киеве отметило, что Закон Украины „О документах, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины” является шагом назад от европейских стандартов. Как сообщили в Представительстве, ключевые положения закона не отвечают европейским и международным стандартам, поскольку вводят дискриминационные нормы, ставящие в трудное положение и маргинализирующие беженцев в Украине.

«Закон также сводит на нет последние позитивные законодательные шаги и подрывает усилия, направленные на соответствие требованиям Плана действий по либерализации визового режима с Европейским Союзом», - отметили в УВКБ ООН.