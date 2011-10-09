В Польше сегодня - выборы в парламент

Граждане Польши сегодня на очередных парламентских выборах будут избирать 460 депутатов в Сейм (нижняя палата парламента) и 100 членов Сената – в верхнюю палату.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, последние социологические опросы дают партии главы правительства Дональда ТУСКА „Гражданская платформа” (РО) преимущество от 11% до 14% над партией родного брата бывшего Президента Польши Леха Качиньского Ярослава КАЧИНЬСКОГО „Право и справедливость” (PIS).

Голосование, которое началось в 7 часов утра, будет продолжаться до 21.00 на 25,9 тыс. избирательных участках.

Почти 31 млн. поляков из 38 миллионов жителей крупнейшего государства Восточной Европы, входящего в Евросоюз, будут избирать сегодня депутатов Сейма и сенаторов.

За каждый депутатский мандат будут бороться по 15 кандидатов, а на каждое место сенатора претендуют по 5 лиц.

По данным Центральной избирательной комиссии, 43,5% из кандидатов в Сейм составляют женщины, а в Сенат – 14%.

За право попасть в парламент будут бороться 9 партий, из которых, согласно проведенному накануне социологическому опросу, 5-процентный избирательный барьер имеют шанс преодолеть 5 партий.

Это, кроме РО и PIS, парламентская оппозиционная партия „Союз левых демократов” (SLD), участник правительственной коалиции Польская селянская партия (PSL) и созданная бывшим политиком РО партия „Рух Паликота”.