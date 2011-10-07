Могилев пожаловался, что бронежилеты по 800 гривен от пуль не защищают

Министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ подчеркивает, что все заявления оппозиции о каких-то нарушениях со стороны правоохранителей являются не более чем инсинуациями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МОГИЛЕВ заявил сегодня во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

«Если у вас есть какие-то данные о противоправной деятельности милиции, направьте их в прокуратуру. А так все заявления о нарушениях являются инсинуацией и политическим пиаром», - сказал министр.

Комментируя заявление о необходимости выделения ежегодно дополнительно 3 млрд. грн. на реформирование милиции, А.МОГИЛЕВ сказал, что оно полностью обоснованное. «Те события, которые были у нас в Одессе, показали, что нужно переоснащение милиции», - сказал министр, заметив, в частности, что бронежилеты стоимостью 800 грн. не защищают от пуль.