Томенко интересуется, почему у Могилева не дошли руки до «Беркута»

Реакция министра внутренних дел Анатолия МОГИЛЕВА на критику со стороны оппозиции относительно неадекватных действий правоохранителей во время задержания преступников в Одессе подтвердила непрофессионализм как милиции, так и министра.

Об этом он заявил в эфире телеканала ТВi.

"Эта реакция подтвердила как непрофессионализм в целом, так и министра в частности", - сказал Н.ТОМЕНКО.

Он напомнил, что А.МОГИЛЕВ занимает должность министра внутренних дел с марта 2010 года. "Даже если предыдущее руководство не осуществляло подготовку и учебу спецподразделений МВД, то за полтора года это можно было осуществить", - сказал вице-спикер.

При этом Н.ТОМЕНКО добавил, что в случае инцидента в Одессе речь шла не о борьбе с терроризмом, а о задержании киллера и его сообщников.

По словам Н.ТОМЕНКО, очень странным выглядит заявление министра внутренних дел о том, что отсутствие у каждого правоохранителя гранатомета и взрывчатки привело к таким последствиям.

"Для спецопераций такого уровня нужна профессиональная работа, которая не нуждается в большом количестве гранатометов и взрывчатки. Нужно, чтобы были подготовленные люди, которые тысячи патронов будут использовать не на обстрел дома, а будут делать свое дело", - сказал Н.ТОМЕНКО.

К сожалению, добавил он, сегодня у Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА нет понимания необходимости созыва заседания Совета национальной безопасности и обороны по проблеме реформирования правоохранительных органов и предоставления оценки бездеятельности СБУ и МВД.

"В то время как в Украине отдыхают преступники, он решил поучиться опыту экономической и инвестиционной деятельности в Греции, которая находится на грани дефолта", - подчеркнул Н.ТОМЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 5 октября во время парламентских слушаний на тему «О реформировании системы органов Министерства внутренних дел Украины и внедрении европейских стандартов» А.МОГИЛЕВ объяснил, почему милиция плохо сработала в Одессе во время задержания преступной группы в ночь на 30 сентября.

А.МОГИЛЕВ с сарказмом отметил, что когда в 2005 году к руководству милиции пришли «специалисты», то в подразделении «Беркут» были ликвидированы штурмовые подразделения, и тогда «изъяли все серьезное оружие – взрывчатку, гранатометы».

«И на той «революционной волне» каких-то изменений из «Беркута» сделали ППС», - прибавил он.

По его словам, это одна из причин «той трагедии, которая произошла в Одессе».

А.МОГИЛЕВ подчеркнул, что в течение всех этих лет «было ликвидировано обучение проведению спецопераций и в итоге к проявлениям терроризма наши подразделения оказались неготовыми совершенно».

Министр подчеркнул, что для штурма в Одессе «мы по крохам собирали то вооружение, которое необходимо для проведения спецоперации».