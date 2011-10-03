Литвин возмущается, что Кабмин «вытирает о ВР ноги»

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН настаивает, чтобы ВР не рассматривала правительственные законопроекты в первом чтении, пока не наладится диалог с Кабинетом министров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Согласительного совета лидеров парламента, комментируя обращение лидера фракции Партии регионов Александра ЕФРЕМОВА по поводу того, что, несмотря на инцидент с правительством, необходимо рассматривать правительственные законопроекты, которые являются важными для общества.

Как подчеркнул В.ЛИТВИН: «Я не видел, чтобы был инцидент с Кабмином, просто Кабмин перестал считаться с ВР». (Речь идет о ситуации, когда 23 сентября на Час вопросов к правительству на заседание ВР не пришло большинство министров – УНИАН).

Он напомнил, что законами о Регламенте и Кабинете министров предусмотрено, что во время Часа вопросов к правительству должны присутствовать все члены Кабмина, а в прошлую пленарную пятницу пришли только трое министров, «а некоторые даже не смогли прислать заместителей министра, а прислали уполномоченного». «Я думаю, что так дело дальше не пойдет – или мы будем работать, или нет», - добавил председатель ВР.

Он напомнил, что существует программа сотрудничества правительства с парламентским большинством, которую «никто не читает».

«Мое предложение, вы можете меня проголосовать, отстранить, снять с работы, мое предложение таково: после разговора с Кабмином рассматриваем правительственные законопроекты», - добавил он.

По его словам, если в пятницу, 7 октября, Час вопросов к правительству пройдет нормально и «будет нормальный диалог» с правительством, то тогда будет возобновлено сотрудничество с Кабмином, а если нет – «то давайте принимать решение».

Он подчеркнул, что «мы (речь идет о ВР – УНИАН) берем на себя удары, принимаем непопулярные решения, а затем оказывается, что они никому не нужны были, эти решения».

В.ЛИТВИН отметил, что на этой неделе в пятницу парламент будет рассматривать только правительственные законопроекты во втором чтении, поскольку они уже являются «собственностью ВР», а в первом чтении не будет рассматривать. «Поскольку еще такого не было никогда, чтобы о ВР вытирали ноги», - сказал спикер.

«Я просил бы и журналистов не искать в этом, что кто-то хочет себе понравиться, абсолютно ничего нет, есть закон и давайте его выполнять», - сказал В.ЛИТВИН.

Как сообщал УНИАН, 23 сентября ВР планировала заслушать информацию вице-премьера Сергея ТИГИПКО относительно отмены льгот. Однако в тот день спикер Владимир ЛИТВИН отказался проводить Час вопросов к правительству из-за отсутствия значительной части министров в сессионном зале.