На инсулиновый завод пришли хозяева «с каких-то непонятных островов»?

Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения Татьяна БАХТЕЕВА надеется, что парламент на следующей неделе создаст Временную следственную комиссию по расследованию ситуации вокруг завода «Индар».

В комментарии УНИАН Т.БАХТЕЕВА, в частности, отметила: «На следующем Согласительном совете я буду очень настаивать на создании ВСК. Мы зарегистрировали проект о создании комиссии по расследованию ситуации вокруг «Индара». На следующей неделе будем голосовать, и потом комиссия приступит к работе».

По словам главы комитета, после этого члены ВСК посетят «Индар» и комиссия будет постоянно информировать о результатах своей работы и СМИ, и Генеральную прокуратуру.

Первый заместитель председателя Комитета ВР по здравоохранению Вячеслав ПЕРЕДЕРИЙ уверен: «Для того, чтобы вернуть завод государству, нужно только одно -политическая воля первых лиц государства. На заседании профильного комитета по «Индару» выступал человек из Генпрокуратуры и говорил, как это сложно (вернуть пакет акций государству) и как это ужасно долго и прочее. А я позволил себе перебить его и привести пример «Киевгорстроя». Там ведь тоже были хозяева из каких-то непонятных островов. И в этом случае Верховный Суд за два месяца все вернул государству».

Как отметил народный депутат, «спустя неделю после заседания Комитета ВР по здравоохранению решением Хозяйственного суда г. Киева госпакет «Индара» обязали вернуть государству. Вот и хорошо. Ведь случай с «Индаром» - это не только вопиющий случай беззаконности, но и много еще разных злоупотреблений, о которых можно долго рассказывать. На комитете было трагично и смешно слушать человека из милиции, который говорил, что на заводе даже нет документации. А что же мы тогда выпускаем?».

Еще один член Комитета ВР Валерий КОНОВАЛЮК считает, что «следственная комиссия даст нам возможность вернуть акции инсулинового завода государству и обеспечить нормальные поставки инсулина больным в Украине».

«В Украине есть все возможности, чтобы обратиться за правовой помощью в международные суды и вопрос возврата акций государству - по сути есть вопросом техническим. Преступление должно быть наказано – эта позиция в каждом моем интервью и в каждом моем выступлении», - подчеркнул В.КОНОВАЛЮК.

Справка УНИАН. ЗАО «Индар» основано 14 августа 1997 года в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины «Об организации производства отечественных инсулинов». Предприятие выпускает свыше 60% инсулинов, которые изготовляются в Украине.

Государство в 2000 году внесло свои 70,7% акций «Индара» в уставный фонд ГАК «Укрмедпром».

В 2008 году 70,7% акций завода приобрела компания Storke Holdings Limited. Это решение было обжаловано в суде, и три года длилось судебное разбирательство.

Однако, как свидетельствуют очевидцы, в ночь на 8 июля 2011 года около сотни бойцов «Беркута» ворвались на территорию завода, чтобы провести на завод представителей новых владельцев предприятия. 11 июля пресс-служба предприятия со ссылкой на нового директора предприятия Евгения КОНОНЕНКО распространила сообщение, что предприятие работает в нормальном режиме.

19 сентября Хозяйственный суд г. Киева по иску Генеральной прокуратуры Украины признал за государством право собственности на пакет акций ЗАО "Индар", единственного в Украине предприятия по производству отечественных инсулинов, которые были незаконно переданы офшорной компании "Сторк Холдингз Лимитед".

По информации ГПУ, судом признано за государством в лице Государственной акционерной компании "Укрмедпром" право собственности на 11 437 581 акцию ЗАО "Индар", которые истребованы у указанной компании и должны быть возвращены государству, проинформировали в ГПУ.