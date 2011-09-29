Нацсовет заявляет, что оппозиционный канал манипулирует фактами

Представители ТВі манипулируют фактами и общественным мнением, выдвигая обвинения регулятору. Об этом заявляют в Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

“Предупреждение, объявленное 28 сентября телекомпании «Телерадіосвіт» (логотип ТВі) стало источником для очередных манипуляций со стороны представителей компании. Заявления «после двух предупреждений канал лишают лицензии» и «попытка закрыть ТВі» являются чистейшей манипуляцией фактами и общественным мнением”, - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Нацсовета.

В Нацсовете утверждают, что предупреждение, вынесенное телеканалу, является законным и не влечет за собой катастрофических последствий, если ТВі исправит нарушения.

В сообщении отмечается, что согласно норме Закона «О телевидении и радиовещании» телекомпания должна начать вещание на протяжении года с момента получения лицензии. В случае отсутствия вещания лицензия должна быть аннулирована.

“В случае ТВі речь шла не об основной (спутниковой) лицензии, которую Нацсовет переоформил 21 сентября. Речь шла о частотах в трех населенных пунктах Крыма и поселке Ивано-Франковской области. Это те частоты, которые остались у ТВі после аннулирования незаконно полученных на конкурсе 27 января 2010 года. Напомним, что именно с этого конкурса и начался конфликт ТВі с Нацсоветом”, - разъясняют в Нацсовете.

“Руководству канала не понравилось, что сначала регулятор, а затем суды зафиксировали факт грубого нарушения законодательства и попытки незаконного завладения частотным ресурсом Украины со стороны ТВі. Но руководство канала продолжает апеллировать к общественности и международным организациям, прибегая к искажению фактов и откровенным манипуляциям”, - заверяют в Нацсовете.

Там информируют, что в результате проведенной проверки зафиксировано, что компания не начала вещание на четырех частотах на протяжении года после получения лицензии, но “с санкциями Нацсовет не спешил”.

Также в сообщении говорится и относительно дискуссии вокруг жанрового наполнения сетки вещания.

“Имеем многолетнюю практику, которой руководствуется не одно поколение телевизионщиков и которая была применена во время проверки ТВі. Этими подходами руководствовались и топ-менеджер ТВі Николай КНЯЖИЦКИЙ, когда был членом Национального совета...”, - заявляют в Нацсовете.

Между тем там информируют, что компании, которой объявлено предупреждение, дается время на исправление нарушений. А затем она может написать заявление и эту санкцию можно отменить. Другое дело, когда речь идет о системных неоднократных нарушениях. Но даже в этом случае Национальный совет не имеет права лишить компанию лицензии. Лицензию может отменить только суд. На протяжении прошлого года Национальный совет вынес предупреждение 52 компаниям из 1682, которые значатся в реестре совета. Есть телерадиоорганизации, которые имеют по два, а то и по три предупреждения. Если компания исправляет нарушение – в большинстве случаев предупреждения отменяются.

Как сообщал УНИАН, вчера, 28 сентября, пресс-служба ТВі заявила, что Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания по результатам проверки, проведенной еще осенью прошлого года, объявил телеканалу предупреждение.

Представители канала ТВі указали Национальному совету, что согласно действующему законодательству, любой государственный орган вправе применять санкции не позднее, чем на протяжении шести месяцев с момента составления акта. Также телеканал ТВі возражал против выводов Нацсовета о несоответствии сетки вещания канала утвержденной программной концепции. При этом канал обратил внимание на отсутствие четких критериев, по которым Национальный совет определяет жанровое деление программ и передач. Во время вчерашнего заседания члены Нацсовета также обвинили телеканал ТВі в отсутствии эфирного вещания. Представители канала сказали, что отсутствие эфирного вещания вызвано прежде всего действиями самого Нацсовета и других государственных органов.

Поэтому канал ТВі заявил, что обжалует решение о вынесенном предупреждении после получения в Национальном совете.