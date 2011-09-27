Яценюк: тюрьмы так и остались советскими

Лидер политической партии «Фронт Змін», народный депутат Арсений ЯЦЕНЮК и народный депутат, член «Фронта Змін» Руслан КНЯЗЕВИЧ внесли в парламент законопроект о гуманизации законодательства о предварительном заключении и обеспечении конституционных прав и свобод лиц, взятых под стражу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, проектом (№9216) предлагается внести изменения в закон «О предварительном заключении».

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что милиция и прокуратура издеваются над людьми, у которых даже еще нет судебного приговора и у которых этот приговор, возможно, не будет обвинительным. В этом народные депутаты убедились, посетив 13 сентября этого года Лукьяновский СИЗО.

«Тысячи людей в Украине месяцами и даже годами живут в нечеловеческих условиях, ожидая решения суда. Они лишены возможности увидеться с родными, получить нормальную медицинскую помощь и даже просто помыться в душе с горячей водой. Это просто истязания. Система, которая призвана исправлять людей, уничтожает их – ведь практически невозможно остаться нормальным человеком после этих пыток. В независимой Украине изменилось уже около двадцати правительств и трех президентов. Однако пенитенциарная система осталась советской. В конце-концов, это нужно менять», - заявил А.ЯЦЕНЮК, комментируя необходимость инициированных изменений.

Законопроект предусматривает, что лица, которые находятся в местах предварительного заключения, должны пользоваться всеми правами человека и гражданина, предусмотренными Конституцией Украины и ратифицированными Украиной международно-правовыми актами. Так, режим в местах предварительного заключения должен сводится к минимуму разницы между условиями пребывания в них и проживания на свободе.

Законом предлагается продлить время ежедневных прогулок до трех часов (в нынешнем законе «О предварительном заключении» – до 1 часа), а также на принятие душа (с горячей водой) или посещения бани не меньше четырех раз в неделю.

Авторы проекта предлагают снять ограничения на получение передач и посылок (сегодня позволяются передачи дважды в месяц).

Законопроект облегчает условия посещения взятых под стражу лиц. Сегодня разрешение на свидание выдает следователь, орган дознания или суд. Законопроектом предлагается закрепить, что свидания предоставляются администрацией места предварительного заключения, которое в письменном виде сообщает об этом следователю, органу дознания или суда, ведущим дело. Предлагается предоставить взятым под стражу лицам до четырех свиданий в неделю с родственниками или другими лицами (сегодня - один раз в месяц), а также возможность отказаться от предложенного свидания и по собственному усмотрению определять очередность встреч.

Законопроектом закрепляется право заключенного на получение медицинской помощи и лечения, в том числе платных медицинских услуг за счет личных денежных средств или средств родственников.

Кроме того, предусматривается, что больные туберкулезом или другими опасными инфекционными заболеваниями размещаются отдельно, изолировано от других лиц, находящихся под стражей.

Предлагается запретить пересматривать жалобы, заявления, ходатайства и письма арестованных лиц.

Авторы законопроекта требуют также обеспечить арестованным объективное, полное и своевременное информирование о важнейших социально-политических событиях в Украине и за рубежом.