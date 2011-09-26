Милиция отпустила задержанных «свободовцев»

В Умани выпустили всех членов ВО "Свобода", которых задержали ранее при проведении запрещенной акции Умань без хасидов.

Об этом сообщают члены этой партии.

По информации членов партии, уже выпущены из Уманского горотдела все 60 задержанных членов ВО "Свобода", передает ТСН.

По их словам, все задержанные написали объяснительные и на них составляются протоколы, некоторые получают повестки в суд по разным статьям или в горотдел на понедельник. Среди задержанных были и несовершеннолетние.

Также уже выпущен из горотдела Юрий Ботнар, руководитель пресс-службы Черкасской облорганизации ВО "Свобода".

В понедельник, 26 сентября, в 11:30 в Уманском горотделе один из руководителей Черкасского УВД даст пресс-конференцию по поводу воскресных событий в Умани.

В милиции подтвердили, что указанные ранее запрещенные предметы у членов ВО "Свобода" изымались.