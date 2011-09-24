Через час после переговоров Путин и Медведев вышли вдвоем

Переговоры президента России Дмитрия Медведева, премьера Владимира Путина и президента Украины Виктора Януковича проходят в неформальной обстановке, сообщает Би-би-си со ссылкой на российские информагентства.

Спустя час после разговора за закрытыми дверями, Путин и Медведев в спортивных куртках пошли прогуляться по аллее. Через некоторое время к ним присоединился Янукович.

Затем президенты и премьер направились к пруду, где все было приготовлено для рыбалки, однако рыбу ловить не стали, а просто постояли на мостике.

Затем продолжили переговоры в летнем павильоне.