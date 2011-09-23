Эксперты об уране, США и Тимошенко

Подписание Меморандума о вывозе из Украины высокообогащенного урана между Украиной и США не связано с делом экс-премьера Украины Юлии ТИМОШЕНКО, однако является важным с точки зрения развития украинско-американских отношений. Такое мнение выразили эксперты, опрошенные агентством Berta Communications.

Так, социолог компании Research&Branding Group Евгений КОПАТЬКО считает, что искать связь вопроса вывоза высокообогащенного урана из Украины и дела Ю.ТИМОШЕНКО, по меньшей мере, некорректно. «Украинское политическое руководство сделало достаточно шагов навстречу США, и я думаю, что оно сейчас имеет право на встречные шаги от Соединенных Штатов», - сказал эксперт.

По мнению Е.КОПАТЬКО, украинская власть в первую очередь выполняет взятые на себя обязательства. «Украина выполняет свои обязательства перед мировым содружеством, доказывая, что с ней можно вести диалог, нравятся США какие-либо внутриполитические шаги администрации ЯНУКОВИЧА или не нравятся. Это очень важный показатель», - подчеркнул эксперт.

Политический эксперт агентства Berta Communications Павел КРУГЛЯКОВСКИЙ считает, что наивно было бы рассчитывать, что подписание Меморандума о вывозе из Украины высокообогащенного урана способно само по себе заставить американцев закрыть глаза на процесс над Ю.ТИМОШЕНКО. По мнению эксперта, «это вопросы разного масштаба, и в команде ЯНУКОВИЧА все это прекрасно понимают».

П.КРУГЛЯКОВСКИЙ предлагает искать логику этих событий исключительно в вопросе выполнения Украиной взятых на себя международных обязательств. «Особую актуальность данный шаг приобретает на фоне необходимости дать импульс сближения украинско-американским отношениям, - отметил эксперт. - Сегодня в американском истеблишменте уже немало тех, кто говорит: "Мы можем не любить ЯНУКОВИЧА, но с ним можно иметь дело и договариваться о серьезных вещах».

Эксперт отметил, что Украина остается важным партнером для США - «поэтому с администрацией ЯНУКОВИЧА будут иметь дело, независимо от последующей судьбы ТИМОШЕНКО».