В Донецкой области опять взялись за старое
17:44, 26 марта 2006Политика
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В г.Дебальцево милиция нашла чистый протокол выборов с подписями членов комиссии
В Донецкой области правоохранительными органами зафиксирован факт попытки подтасовки результатов выборов.
Как передает корреспондент УНИАН, информацию об этом сегодня на пресс-конференции в Донецке подтвердил заместитель начальника УВД в Донецкой области Анатолий СМИРНОВ.
По его словам, на одном из избирательных участков в г.Дебальцево правоохранители выявили протокол результатов выборов, в котором уже проставлены подписи членов комиссии. Однако самих результатов голосования протокол не содержит.
А.СМИРНОВ уточнил, что по данному факту проводится разбирательство.
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