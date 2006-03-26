В Донецкой области опять взялись за старое

В Донецкой области правоохранительными органами зафиксирован факт попытки подтасовки результатов выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, информацию об этом сегодня на пресс-конференции в Донецке подтвердил заместитель начальника УВД в Донецкой области Анатолий СМИРНОВ.

По его словам, на одном из избирательных участков в г.Дебальцево правоохранители выявили протокол результатов выборов, в котором уже проставлены подписи членов комиссии. Однако самих результатов голосования протокол не содержит.

А.СМИРНОВ уточнил, что по данному факту проводится разбирательство.