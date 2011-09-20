Адвокат: у нас нет претензий к СИЗО, у нас претензии к суду

Адвокаты намерены обжаловать отдельное постановление Печерского райсуда Киева, вынесенное сегодня в ходе судебного заседания, которым на СИЗО возложена обязанность лечить бывшего временно исполняющего обязанности министра обороны Украины Валерия ИВАЩЕНКО.

Об этом журналистам заявил его адвокат Борис НЕЧИПОРЕНКО.

"Мы обязательно подадим апелляционную жалобу на это постановление, поскольку претензий к следственному изолятору у нас нет - он не в состоянии по своим возможностям осуществлять лечение ИВАЩЕНКО. У нас, напротив, есть претензии к суду, который должен был, имея все полномочия, освободить ИВАЩЕНКО на подписку о невыезде для лечения", - сказал Б.НЕЧИПОРЕНКО, подчеркнув, что суд вынесением такого решения "сделал в ситуации крайним СИЗО, сняв с себя ответственность за состояние здоровья ИВАЩЕНКО".

Как сообщал УНИАН, сегодня Печерский районный суд Киева отказался освободить из-под стражи бывшего и.о. министра обороны Валерия ИВАЩЕНКО. Адвокаты мотивировали свое ходатайство тем, что состояние здоровья В.ИВАЩЕНКО значительно ухудшилось: кроме обострения прежних болезней, за время пребывания более года в СИЗО у него появились другие болезни.

"Валерию ИВАЩЕНКО на протяжении последних двух месяцев не предоставляется медицинская помощь", - заявил его адвокат Борис НЕЧИПОРЕНКО.

20 августа 2010 года Генпрокуратура возбудила в отношении В.ИВАЩЕНКО уголовное дело по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

В.ИВАЩЕНКО в ноябре 2009 года, занимая должность временно исполняющего обязанности главы Минобороны, подписал составленный управляющим санацией “Феодосийского судомеханического завода" план санации. Этим документом предусмотрена реализация государственного имущества, в частности трех причалов, бомбоубежища и здания, обеспечивающего размещение и хранение мобилизационных материальных резервов.

В.ИВАЩЕНКО была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Некоторое время он находился в больнице скорой помощи, кроме того, объявлял голодовку.