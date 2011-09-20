Суд опять отказался освободить Иващенко

Печерский районный суд Киева отказался освободить из-под стражи бывшего и.о. министра обороны Валерия ИВАЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на заседании суда защита В.ИВАЩЕНКО заявила ходатайство об изменении ему меры пресечения на такую, которая не связана с содержанием под стражей.

Адвокаты мотивировали свое ходатайство тем, что состояние здоровья В.ИВАЩЕНКО значительно ухудшилось: кроме обострения прежних болезней, за время пребывания более года в СИЗО у него появились другие болезни.

"Валерию ИВАЩЕНКО на протяжении последних двух месяцев не предоставляется медицинская помощь", - заявил его адвокат Борис НЕЧИПОРЕНКО.

Он подчеркнул, что в медицинской части СИЗО медицинскую помощь оказать не могут, поскольку там даже нет должности невропатолога, в лечении которого нуждается В.ИВАЩЕНКО.

"Не получая медицинской помощи, ИВАЩЕНКО постепенно становится инвалидом, если уже им не стал: Складывается впечатление, что это делается специально", - сказал адвокат.

При этом Б.НЕЧИПОРЕНКО допустил, что это может делаться для того, чтобы В.ИВАЩЕНКО не мог надлежащим образом защищаться в суде.

Представители гособвинения не увидели оснований для изменения меры пресечения В.ИВАЩЕНКО.

В.ИВАЩЕНКО, обращаясь к председательствующему судье Сергею ВОВКУ, сказал: "Я понимаю, что на Вас давят, но должно быть какое-то самоуважение".

Однако суд отказал в удовлетворении ходатайства об изменении меры пресечения и оставил В.ИВАЩЕНКО под стражей.

Вместе с тем суд отдельным определением обратил внимание управления пенитенциарной службы Киева и Киевской области на необеспечение медицинского лечения В.ИВАЩЕНКО.

В.ИВАЩЕНКО заявил, что это отдельное определение бессмысленно, поскольку СИЗО не может оказать ему необходимую медицинскую помощь. "Не сможет СИЗО в ближайшее время ввести штатную единицу - еще одного врача", - сказал подсудимый.

Кроме того, В.ИВАЩЕНКО попросил суд повлиять на конвой СИЗО, который не может доставить его в стоматологию. На это председательствующий судья С.ВОВК сказал, что он не уполномочен давать указания конвою и следует обратиться непосредственно в СИЗО.

Суд по делу В.ИВАЩЕНКО находится на стадии допроса свидетелей.

Допрошено около десятка, еще порядка 50 свидетелей должны быть допрошены. Следующее судебное заседание по обвинению В.ИВАЩЕНКО состоится 30 сентября в 11.00.

Как сообщалось, 20 августа 2010 года Генпрокуратура возбудила против В.ИВАЩЕНКО уголовное дело по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

В.ИВАЩЕНКО в ноябре 2009 года, занимая пост временно исполняющего обязанности главы Минобороны, подписал составленный управляющим санацией "Феодосийского судомеханического завода" план санации. Этим документом предусмотрена реализация государственного имущества, в том числе трех причалов, бомбоубежища и здания, которое обеспечивало размещение и хранение мобилизационных материальных резервов.

В.ИВАЩЕНКО была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Некоторое время он находился в Больнице скорой помощи, кроме того, объявлял голодовку.