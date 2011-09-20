Мороз: Люди в «Версаче» учат справедливости женщину в «Луи Виттон»

Лидер Социалистической партии Украины Александр МОРОЗ считает необходимым возбудить против экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО уголовное дело по факту финансовых махинаций.

Как сообщает сегодня "Газета по-українськи" (№135 от 20 сентября 2011 года), об этом А.МОРОЗ заявил во время празднования 20-летия Соцпартии в Ивано-Франковске.

"Очень плохо, что бывший премьер, еще и женщина, сидит в СИЗО. Еще хуже, что по бывшему премьеру нужно открывать уголовное дело. Только не по этим статьям. И тогда стало бы все на месте. Почему бы не копнуть, какие были откаты при рефинансировании коммерческих банков? Какие последствия для тех банков, которые рефинансировали, что дальше? И почему коммерческие банки нужно спасать из бюджета? Ведь предусмотрена элементарная процедура: банк - банкрот, имущество продали, деньги отдали вкладчикам через межбанковский страховой фонд, виновных - в тюрьму", - сказал А.МОРОЗ.

По его мнению, судебный процесс над Ю.ТИМОШЕНКО не направлен на установление истины. "Женщина в прикидах от "Луи Виттон" страдает за всех людей, которые не знают, что ее прикид на один день стоит три квартальные зарплаты премьер-министра. А с другой стороны, люди в одежде от "Версаче" учат ее справедливости и добиваются правды. Обыватель смотрит, и это ему интересно. А до сути ни суд, ни те, кто добивается правды, не доходят", - объяснил лидер СПУ.