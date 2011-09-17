В Киеве Никита Михалков призывал украинцев к единению с Россией

Российский режиссер Никита МИХАЛКОВ и журналист, член комиссии Общественной палаты РФ по вопросам междунациональных отношений и свободы совести Максим ШЕВЧЕНКО выступили сегодня с резко пророссийскими речами во время международной конференции «Реформы Столыпина. История и современность» в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, в своей речи о Столыпине М.ШЕВЧЕНКО призвал украинцев к объединению с Россией и выразил восхищение их «экспансивными настроениями» по отношению с соседним государством. Вместо этого Н.МИХАЛКОВ вспомнил Украину только один раз, а остальное время говорил о «современных российских реформаторах», которые оказались в таком же сложном положении, как когда-то Петр Столыпин.

«В Украины два пути: или она заскочит в последние двери последнего шаткого вагона поезда под названием «Евросоюз», или пойдет путем единения с Россией», - заявил М.ШЕВЧЕНКО.

Также, по его словам, Украина поможет России уравновесить влияние на нее восточных государств.

«Я считаю правильными эмоционально-экспансивные настроения украинцев по отношению к России: это является чашей весов, которая позволяет уравновесить азиатское влияние. Именно в таком взаимодействии и заключается наше будущее. Это вопрос конкретных реформ, альтернативы которым является», - сказал он.

Н.МИХАЛКОВ в своем выступлении отождествил П.Столыпина с современной российской властью, а в 1906 году принял такую Россию: слабая власть, терроризм, падение ее авторитета, коррупция, позорное поведение либеральной интеллигенции, бесправие крестьян. О Петре Аркадьевиче пресса когда-то писала то же, что сейчас пишут о наших реформаторах, понимающих, что без вертикали власти никогда не будет покоя в России».

Отвечая на вопрос о его отношении к пророссийской политике в Украине, режиссер сознался: «Для меня все, что является пророссийским – это хорошо»

Н.МИХАЛКОВ и М.ШЕВЧЕНКО находятся в Киеве по приглашению организаторов конференции «Реформы Столыпина. История и современность». 18 сентября Н.МИХАЛКОВ собирается показать новый фильм о российском философе Иване Ильине в Российском центре науки и культуры. По его словам, этот фильм «еще даже в России не видели».