Бойко считает, что предложение Януковича выгодно России и Европе

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко считает, что использование и увеличение загрузки украинской ГТС является более экономически целесообразным для России и европейских потребителей, чем строительство «Южного потока». Об этом министр заявил, комментируя заявление заместителя главы правления РАО «Газпром» Валерия Голубева.

«Предложения Президента Украины экономически более выгодны для России. Они позволят в разы сократить расходы при увеличении мощностей по прокачке российского газа в страны ЕС. В то время как строительство «Южного потока» обойдется в 25 млрд.долл., которые лягут бременем на потребителя российского газа в Европе», - сказал Юрий Бойко.

Напомним, ранее член Европейской комиссии по энергетике Гюнтер Эттингер (Günther Oettinger) выразил сомнение в строительстве «Южного потока»: «Посмотрим, будет ли проложен South Stream. Я в этом не уверен: уж больно дорого тянуть трубопровод через Черное море».