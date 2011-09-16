Янукович в Ялте заявил об амбициях Украины

Украина имеет все условия, чтобы стать региональным центром Восточной Европы, считает Президент Виктор ЯНУКОВИЧ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на 8-м форуме Ялтинской европейской стратегии в Ливадии (Ялта, Крым).

«Мы стремимся к этому. Но такая цель может быть достигнута при условии проведения модернизации государства и углубления сотрудничества с нашими стратегическими партнерами», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Конференция собрала около 200 политиков, экономистов, лидеров общественных организаций из более чем 20 стран мира.