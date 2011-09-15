"Беркут" отнял у продавцов футболки «Спасибо жителям Донбасса»

На Майдане Незалежности в Киеве, возле Главпочтамта, сотрудники спецподразделения милиции «Беркут» изъяли у продавцов футболки с надписями «Спасибо жителям Донбасса» и «Кровосиси».

Как передает корреспондент УНИАН, изъятие произошло около 18.15.

Сотрудники «Беркута» аккуратно окружили место продажи, оттеснив покупателей, затем забрали коробки с футболками и увезли их в служебном автобусе. Автобус отъезжал от Главпочтамта под прикрытием бойцов спецподразделения.

Буквально через несколько минут после того как одна партия футболок была изъята, продавцы начали продажу следующей.

Как сообщал УНИАН, 6 сентября работники киевского УБОП провели обыск в офисе столичной компании Prostoprint по производству футболок с различными надписями.

По информации Центра связей с общественностью ГУ МВД Украины в г. Киеве, «в рамках расследования уголовного дела, возбужденного за подделку сувенирной продукции к Евро-2012, работники столичного УБОП в офисе компании Prostoprint проводили соответствующие следственные действия».

В ЦСО отметили, что указанные действия милиции «никоим образом не связаны с выпуском этой организацией футболок с надписью, которая упоминалась в публикациях в интернет-сети».

Некоторые интернет-издания, а также футбольные фанаты, связывали обыск в компании с выпуском ею футболок с надписью «Спасибо жителям Донбасса…».

Сегодня, 15 сентября, гражданское движение "Общее Дело" заявило, что около 16.00 в офис движения звонили из Главного управления МВД в г. Киеве с угрозами, что за продажу футболок "Спасибо жителям Донбасса", которую планируется начать сегодня в 18.00 на Майдане Незалежности, организаторы будут привлечены к ответственности.

Фото УНИАН