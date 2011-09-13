БЮТ ушел из сессионного зала Киевсовета

В Киевсовете фракции ««БЮТ-Батькивщина» и «УДАР Виталия КЛИЧКО» отказались голосовать по вопросам повестки дня сегодняшней сессии, заявляя, что вынесенные проекты не подготовлены в соответствии с регламентом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила лидер фракции «БЮТ-Батькивщина» Татьяна МЕЛИХОВА и заместитель председателя фракции «Удар Виталия КЛИЧКО» Наталия НОВАК.

Перед этими выступлениями фракция БЮТ пыталась внести в повестку дня два вопроса: направление заявления депутатов Киевсовета к руководству страны относительно политических репрессий в Украине и заслушивание информации председателя КГГА Александра ПОПОВА по поводу «запрещения» 24 августа акций, которые проводила оппозиция.

В то же время депутаты горсовета не поддержали это предложение.

БЮТ, учитывая это, а также заявив, что сессия не подготовлена по экономическим вопросам, приняли решение покинуть сессионный зал и не принимать участия в дальнейшей сегодняшней работе Киевсовета.

При этом, Н.НОВАК в своем заявлении от фракции отметила, что депутаты не получили полностью все необходимые документы проектов решений и даже с теми, которые были розданы, депутаты не успели ознакомиться, потому что материалы они получили частично вчера вечером и частично сегодня перед заседанием Киевсовета. Н.НОВАК подчеркнула, что большинство проектов – это регуляторные акты, которые требуют подробного изучения. Более того, по ее словам, до 29 сентября принимаются предложения от общественности относительно регуляторных актов, которые планируется рассмотреть сегодня на Киевсовете.

Н.НОВАК заявила, что не выдерживаются законодательные нормы и даже из-за того, что проекты решений не прошли профильную комиссию Киевсовета по вопросам торговли и предпринимательства. В связи с указанным, сообщила Н.НОВАК, фракция «УДАР» готова голосовать лишь за 5 из 18 вынесенных на сегодняшнюю сессию проектов решений, а именно относительно тех, которые рассмотрены в соответствии с регламентом.

Фракция БЮТ в Киевсовете насчитывает 10 депутатов, «УДАР Виталия КЛИЧКО» - 12 депутатов.