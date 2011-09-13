Квасневский: Янукович осознает сложность ситуации с Тимошенко

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ осознает сложность ситуации в связи возбуждением уголовного дела и арестом бывшего премьер-министра, лидера оппозиционной партии «Батькивщина» Юлии ТИМОШЕНКО, которую обвиняют в превышении полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом заявил польским СМИ специальный представитель польского председательства в Совете Европейского союза Александр КВАСНЕВСКИЙ.

Экс-президент Польши, который на прошлой неделе провел в Киеве почти трехчасовую встречу с В.ЯНУКОВИЧЕМ, отметил, что среди других вопросов он обсуждал арест Ю.ТИМОШЕНКО.

А.КВАСНЕВСКИЙ, которого цитирует onet.pl, сказал, что не имеет оснований не верить в юридические аргументы выдвинутых экс-премьеру обвинений.

„Но вопрос сегодня не только о самом праве, но и о политических последствиях этой ситуации. Президент ЯНУКОВИЧ осознает, что момент является сложным”, - сказал А.КВАСНЕВСКИЙ.

Бывший глава Польского государства отметил, что „все, кто еще полгода тому назад был за вступление Украины в Евросоюз, „теперь колеблются”.

А.КВАСНЕВСКИЙ добавил, что Польша и в дальнейшем будет прилагать максимум усилий, чтобы Украина во время председательства ПР в Евросоюзе подписала соглашение об ассоциации с ЕС и в „видимой перспективе” вступила в европейское сообщество.

„Это историческая задача, а момент чувствительный”, - отметил он.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства иностранных дел Польши, 9 сентября в Киеве А.КВАСНЕВСКИЙ, среди прочего, обсудил с В.ЯНУКОВИЧЕМ вопрос подготовки к саммиту „Восточного партнерства”, подписание соглашения об ассоциации, которое включает соглашение о создании зоны свободной торговли.

8 сентября Президент Польши Бронислав КОМОРОВСКИЙ по телефону общался с В.ЯНУКОВИЧЕМ. Позже Б.КОМОРОВСКИЙ заявил о своих оптимистичных ожиданиях в отношении решения дела Ю.ТИМОШЕНКО.

4 сентября в Польше министр иностранных дел Франции Ален ЖЮППЕ заявил, что ратификация в случае подписания между Евросоюзом и Украиной соглашения о политической ассоциации будет зависеть от снятия необоснованных обвинений с Ю.ТИМОШЕНКО.