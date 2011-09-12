УНП: Украина должна требовать установления границы в Керченском проливе

Украинская народная партия призывает власть подать официальный иск в Международный суд ООН в Гааге, чтобы установить границу между Украиной и Российской Федерацией в Керченском проливе.

Об этом говорится в заявлении Украинской народной партии.

По словам председателя Крымской областной организации УНП Олега ФОМУШКИНА, «международный скандал с российским военным кораблем «Азов» - лишь один пример того, как Россия бесплатно использует внутренние воды Украины, но от этого наше государство ежегодно теряет до 200 миллионов долларов».

Он подчеркнул, что «два из трех судоходных фарватеров между остовом Тузла и Керчью находятся в территориальных водах Украины. Третий проход находится в российских водах, но он практически не судоходный, поскольку имеет глубину не более метра». «Каждый корабль, проходящий украинскими фарватерами, обязан уведомить Центр регулирования движения о намерении пройти по украинской территории и оплатить лоцманский сбор за проведение через пролив», - отметил О. ФОМУШКИН.

«Однако Российская Федерация до сих пор рассматривает Керченский пролив как собственные территориальные воды», - подчеркнул он. РФ ссылается на российско-украинский договор от 2003 года о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, который предусматривал совместное использование Керченского пролива, отметил О. ФОМУШКИН.

По его словам, «договор является временным, пока не начнется процесс демаркации российско-украинской морской границы». «Москва же фактически заблокировала этот процесс, чтобы максимально затянуть неопределенный статус пролива», - подчеркнул председатель Крымской УНП.

«Учитывая деструктивную позицию Кремля, украинская власть обязана отстоять целостность государства в международном трибунале», - убежден представитель УНП. Он отметил, что «согласно международной практике, урегулирование территориальных конфликтов между странами, которые находились в составе единого государства, происходит на основе разграничения по старым административным границам». «Согласно картам СССР, судоходные фарватеры через Керченский пролив принадлежали СССР, то есть вероятность положительного для Украины решения Гаагского суда составляет 95%», - подытожил О. ФОМУШКИН.