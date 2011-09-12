Европа не верит «сказкам» Януковича?

Евросоюз ищет рычаги давления на Киев, чтобы добиться допуска экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО к участию в парламентских выборах 2012 года.

Об этом изданию «КоммерсантЪ-Украина» (№ 142 от 12 сентября) сказал источник в Брюсселе.

Газета напоминает, что ранее Брюссель неоднократно декларировал готовность завершить переговоры с Украиной по соглашению об ассоциации в нынешнем году, однако теоретически переговорная позиция ЕС может измениться. Об этом будет идти речь на встрече Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и комиссара ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефана ФЮЛЕ в Ялте. (С 15 по 18 сентября в Ялте пройдет 8-я Ялтинская ежегодная встреча «Украина и мир: общие вызовы, общее будущее», организованная «Ялтинской европейской стратегией» (YES). В форуме будут принимать участие В.ЯНУКОВИЧ и Ш.ФЮЛЕ – УНИАН).

"После приговора Печерского суда будет еще не поздно, ведь впереди апелляция. И не надо думать, что мы верим сказкам, мол, ЯНУКОВИЧ не влияет на суд. Мы не настолько глупы",— пояснил газете источник в Брюсселе.

По информации издания, сегодня в Брюссель и Варшаву будет направлено совместное письмо от ряда объединений неправительственных организаций, в котором будет заявлено о недопустимости изменения планов ЕС о парафировании договора на декабрьском саммите Украина-ЕС.

"Это даст украинским властям дополнительные стимулы для проведения демократических и экономических реформ... Альтернативные сценарии могут привести к негативным изменениям",— утверждается в проекте документа, которым располагает газета.