Украинский политик: ситуация благоприятна для газового иска

Участие Еврокомиссии в аудите украинско-российского газового контракта от 2009 года даст Украине дополнительные аргументы для его официального пересмотра в международном арбитраже в Стокгольме, считает член Комитета Верховной Рады по вопросам ТЭК, ядерной политики и ядерной безопасности, лидер Украинской народной партии Юрий КОСТЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УНП, по его словам, «Украина заинтересована в интернационализации «газового» вопроса, поскольку широкое привлечение экспертов Еврокомиссии и участие международного суда поможет положить конец практике кулуарных договоренностей с РФ».

По мнению Ю.КОСТЕНКО, «Россия не заинтересована во вмешательстве ЕС, поскольку максимально прозрачные «газовые» отношения с Украиной положат конец «подковерным» договоренностям, настроенным на интересы тех или иных персоналий».

По его словам, «широкое обсуждение судебного процесса в Стокгольме с привлечением европейского аудита имело бы общеевропейское значение, сделав невозможным в будущем подписание некорректных «газовых» контрактов».

По убеждению лидера УНП, «Украина в настоящее время имеет чрезвычайно благоприятную ситуацию для судебного иска, поскольку соглашения с «Газпромом» пытаются пересмотреть также и европейские страны – от Польши до Германии».

Он также считает, что «Украина должна трансформировать «Нафтогаз Украины» в несколько компаний, разделив их функции, как это предусмотрено Брюссельской декларацией».

Ю.КОСТЕНКО выразил убеждение, что «если Россия не согласится с соответствующим реформированием «Нафтогаза» и денонсирует Харьковские соглашения, то Украина от этого только выигрывает». «Денонсация Харьковских соглашений со стороны РФ откроет для Украины путь для установления рыночных цен на базирование ЧФ РФ в Крыму, обеспечив госбюджет доходами, как минимум, в объеме 5 млрд. долларов в год», - констатировал Ю.КОСТЕНКО.

Он убежден, что «Украина должна повысить в 3-4 раза плату за транзит российского газа в ЕС, ввести рыночную плату за его хранение в подземных хранилищах, положить конец «дружескому» использованию украинских транзитных путей россиянами и пр.».