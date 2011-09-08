Житомирский облсовет передал церковь УПЦ МП

Житомирский областной совет передал в собственность Житомирской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата помещение Кресто-Воздвиженской церкви, в котором размещается отдел природы областного краеведческого музея.

Как передает корреспондент УНИАН, против передачи упомянутого помещения выступил житомирский Комитет сопротивления диктатуре, активисты которого сегодня по этому поводу пикетировали сессию облсовета. Участие в пикетировании приняли около тысячи сторонников девяти оппозиционных политических партий и движений Житомирской области, которые вошли в упомянутый комитет, а также представители духовенства Украинской православной церкви Киевского патриархата.

От руководителей областной власти участники пикета требовали не передавать помещение бывшей Кресто-Воздвиженской церкви на баланс Житомирской епархии УПЦ МП. С участниками акции встретилась рабочая группа в составе депутатов облсовета, которые и озвучили на сессии их требование.

Во время обсуждения этого вопроса перед голосованием против передачи помещения церкви выступили представители фракций "Фронту Змін", ВО "Батькивщина" и ВО "Свобода". Остальные фракции, которые составляют большинство в облсовете, поддержали предложение передать сооружение УПЦ МП. Главным их аргументом было то, что Кресто-Воздвиженская церковь до октябрьского переворота 1917 года принадлежала русской церкви и сооружалась за ее средства.

На сессии представители областной власти отмечали, что согласно указу Президента, все культовые сооружения должны быть переданы конфессиям еще в 2000 году. Вопрос с размещением отдела природы, который является частью областного краеведческого музея, не решался более 10 лет. Власть обещает, что отдел природы перенесут в другое помещение или построят новое.

Напомним, что три православные конфессии, общественные организации и ВО "Свобода" призывали Житомирский областной совет не передавать помещение бывшей Кресто-Воздвиженской церкви на баланс Житомирской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября священники трех религиозных конфессий – Украинской православной церкви Киевского патриархата, Украинской греко-католической церкви и Украинской автокефальной православной церкви, представители общественных организаций и Всеукраинского объединения «Свобода» призвали Житомирский облсовет не передавать помещение бывшей Кресто-Воздвиженской церкви на баланс Житомирской епархии УПЦ МП.