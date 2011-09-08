Прокуроры еще не знают, какой приговор будут просить для Тимошенко

18:42, 08 сентября 2011
Политика
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С прессой говорила Фролова

Прокуроры, которые представляют государственное обвинение в Печерском районном суде Киева, который рассматривает уголовное дело против экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, еще не определились, какое наказание для нее будут просить у суда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявила представитель Генеральной прокуратуры Украины в суде Лилия ФРОЛОВА.

«Судебное следствие фактически еще не закончено. Мы еще не проанализировали полученную (в ходе судебного процесса - УНИАН) информацию», - сказала она.

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