Прокуроры еще не знают, какой приговор будут просить для Тимошенко
18:42, 08 сентября 2011Политика
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С прессой говорила Фролова
Прокуроры, которые представляют государственное обвинение в Печерском районном суде Киева, который рассматривает уголовное дело против экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, еще не определились, какое наказание для нее будут просить у суда.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявила представитель Генеральной прокуратуры Украины в суде Лилия ФРОЛОВА.
«Судебное следствие фактически еще не закончено. Мы еще не проанализировали полученную (в ходе судебного процесса - УНИАН) информацию», - сказала она.
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