Следователь продолжает копать под Тимошенко «на общественных началах»?

В судебном рассмотрении уголовного дела экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО объявлен технический перерыв до 12.10 для предоставления ей и ее защите возможности повторно ознакомиться с документами, которые сегодня были приобщены к материалам уголовного дела.

Как передает корреспондент УНИАН, председательствующий по делу судья Печерского райсуда Киева Родион КИРЕЕВ объявил соответствующее решение, перед этим отказав защите Ю.ТИМОШЕНКО в удовлетворении ходатайства об объявлении перерыва в судебном рассмотрении на два дня для ознакомления с новыми документами, приобщенными к делу.

«В удовлетворении ходатайства отказать и объявить технический перерыв до 12.10 и предоставить подсудимой и ее защите для повторного ознакомления с документами, приобщенными по ходатайству прокуратуры», - сказал Р.КИРЕЕВ.

В то же время судья не поставил на обсуждение ходатайство защиты Ю.ТИМОШЕНКО о необходимости вызова в суд новых свидетелей в связи с приобщением к материалам уголовного дела новых документов.

В частности, защита просила суд вызвать в качестве свидетелей министра юстиции Александра ЛАВРИНОВИЧА, экспертов харьковского и днепропетровского НИИ судебных экспертиз, которые делали рецензию на судебно-экономический вывод независимого Центра судебных экспертиз «Альтернатива» относительно правомерности действий Ю.ТИМОШЕНКО в должности премьер-министра во время газового кризиса 2009 года.

Кроме того, защита также настаивает на вызове в суд следователя Генеральной прокуратуры Александра НЕЧВОГЛОДА, который в нарушение закона продолжает собирать материалы по делу, которое уже не находится в его производстве.