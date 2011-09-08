Почему Мельниченко не пустили в Польшу

Государственная пограничная служба Украины заявляет, что причиной отказа в пропуске через государственную границу в Польшу экс-майора Управления государственной охраны Николая МЕЛЬНИЧЕНКО стало соответствующее поручение другого правоохранительного органа о запрете на выезд его за пределы Украины.

Об этом говорится в размещенном на сайте Госпогранслужбы заявлении в связи с появлением в средствах массовой информации материалов, в том числе, как отмечают в ведомстве, некорректных, в отношении непропуска Н.МЕЛЬНИЧЕНКО через госграницу 7 сентября в пункте пропуска «Кракивец».

«По факту выполнения указанного поручения пограничниками Мостиского отряда был проинформирован гражданин Н.МЕЛЬНИЧЕНКО и вынесено соответствующее правовое решение. Процедура оформления проходила в корректной форме, претензий к пограничному наряду Николай МЕЛЬНИЧЕНКО не высказывал. После вручения письменного решения господин МЕЛЬНИЧЕНКО и сопровождающие его лица покинули пункт пропуска, говорится в заявлении.

Государственная пограничная служба действовала исключительно в пределах своей компетенции и предоставленных действующим законодательством полномочий. Иная интерпретация этих событий является недостоверной, отмечают в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября Н.МЕЛЬНИЧЕНКО обратился в Генеральную прокуратуру Украины с просьбой дать оценку действиям пограничников, которые в тот же день не разрешили ему пересечь украинско-польскую границу.

Н.МЕЛЬНИЧЕНКО должен был принять участие в ХХІ Экономическом форуме в Кринице-Здруй (Польша) на тему "Европейские дилеммы: партнерство или соперничество?", где 8 сентября планировал выступить с докладом о состоянии коррупции в Украине.

В свою очередь, в пресс-службе Генеральной прокуратуры отметили, что не владеют информацией, на каких основаниях Н.МЕЛЬНИЧЕНКО был запрещен выезд за пределы Украины. В Генпрокуратуре напомнили, что возобновленное уголовное дело против Н.МЕЛЬНИЧЕНКО находится в производстве Службы безопасности Украины.

В отношении Н.МЕЛЬНИЧЕНКО в 2001 и 2004 годах возбуждалось уголовное дело по подозрению в превышении служебных полномочий, разглашении государственной тайны, а также по факту фальсификации доказательств.

1 марта 2005 года оно было закрыто. В постановлении тогдашнего генпрокурора Святослава ПИСКУНА действия Н.МЕЛЬНИЧЕНКО признавались обусловленными острой необходимостью (предотвращение совершения преступлений).

1 июня 2011 года бывший Президент Леонид КУЧМА обратился в Генпрокуратуру с просьбой возобновить дело в отношении Н.МЕЛЬНИЧЕНКО. Позже Л.КУЧМА также направил в Печерский райсуд Киева жалобу на постановление генпрокурора о закрытии дела, требуя признать его незаконным и отменить.

23 июня Печерский райсуд отменил постановление о закрытии уголовного дела в отношении Н.МЕЛЬНИЧЕНКО.

29 июля Апелляционный суд подтвердил незаконность решения Генпрокуратуры о закрытии уголовного дела.