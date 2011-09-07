МИД проверяет, есть ли среди погибших хоккеистов украинцы

Министерство иностранных дел Украины проверяет информацию об украинских гражданах на борту самолета, разбившегося под Ярославлем (РФ).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МИД.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 сентября, пассажирский самолет Як-42 упал и загорелся вскоре после взлета из аэропорта Ярославля.

По данным МЧС России, на борту самолета находились 45 человек, из них 44 погибли.

По предварительным данным, на борту самолета находилась команда хоккейного клуба "Локомотив" (Ярославль), следовавшая в Минск. По данным российских СМИ, за этот клуб, кроме россиян, выступают представители нескольких стран, в частности, Украины.