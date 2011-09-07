Пресс-конференция «Медицина в Украине»

В пятницу, 9 сентября, в 11.00 в Институте Горшенина состоится пресс-конференция на тему: «Медицина в Украине».

В ходе пресс-конференции будут презентованы результаты телефонного опроса, проведенного Институтом Горшенина с 5 по 7 сентября 2011 г.

Организатор пресс-конференции – Институт Горшенина.

На пресс-конференцию вынесены вопросы:

1. Нужна ли Украине реформа системы здравоохранения?

2. Наиболее острые проблемы здравоохранения с точки зрения украинцев.

3. Сколько украинцев не могут себе позволить купить лекарства?

4. Кто виновен в высокой стоимости лекарств, продаваемых в Украине?

В пресс-конференции примут участие:

1. Владимир ЗАСТАВА, директор департамента коммуникаций Института Горшенина;

2. Марина ТКАЧЕНКО, эксперт в сфере социального проектирования.

3. Валентина МАЗУРИК, представитель Объединения организаций работодателей медицинской и микробиологической промышленности Украины, заместитель генерального директора АО "Лекхим".

Адрес: Киев, ул. Чапаева, 4, офис 14.

Контакт для СМИ: 8 (044) 230 49 63.