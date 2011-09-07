Костенко: ПР и партия Литвина поддержат изменения УК «под Тимошенко»

Парламентское большинство вынуждено будет поддержать законопроект народных депутатов Украины от фракции "БЮТ-"Батькивщина" Виктора Швеца и Ивана Кириленко об изменениях в УК и УПК относительно отмены ответственности за превышение служебных полномочий. Такое мнение выразил в своем блоге в интернет-издании "Украинская правда" народный депутат от фракции "НУ-НС", председатель Украинской народной партии Юрий Костенко.

По мнению Костенко, очевидно, Президент Виктор Янукович вынужден будет просить фракцию Партии регионов и фракцию Народной партии дать голоса за соответствующий законопроект. "Если парламентское большинство не поддержит документ, то поставит Президента в сложную ситуацию. Для Януковича этот законопроект - единственный выход из патовой ситуации, которая сложилась в связи с судебным процессом над Тимошенко", - отметил народный депутат.

Костенко также выразил убеждение, что в случае, когда экс-премьер и дальше будет оставаться за решеткой, то Украина не получит Соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС, вместо этого против нее могут быть введены международные санкции. "Я считаю, что газовые соглашения, подписанные в январе 2009 года, действительно нанесли стране значительный вред, однако экс-премьер должен нести за это не криминальную, а политическую ответственность", - подчеркнул председатель УНП.