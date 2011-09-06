Минздрав хочет крови Тимошенко

Экс-премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО настаивает, что сдаст анализ крови лишь тем медикам, которым она доверяет.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батькивщина», об этом заявила пресс-секретарь Ю.ТИМОШЕНКО Марина СОРОКА.

«Юлия ТИМОШЕНКО имеет законное, гарантированное Конституцией и Гражданским кодексом право на охрану здоровья и медицинскую помощь от тех медицинских работников, которым она доверяет. Она, как и каждый человек в государстве, имеет право на защиту персональных медицинских данных. Об этом неоднократно заявляла сама Юлия Владимировна, ее защитники, заявляла Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Нина КАРПАЧЕВА. Напомню, что среди ходатайств защиты, которые сегодня проигнорировал судья КИРЕЕВ, также было ходатайство о взятии у Юлии ТИМОШЕНКО анализа крови, быть обследованной врачом, которому она доверяет», - сказала М.СОРОКА.

«Медиков, независимых от Минздрава, близко не подпускают к Юлии Владимировне. Они не могут ее просто осмотреть, не то что анализы взять», - заявила пресс-секретарь.

«Мы не перестаем удивляться поведению КИРЕЕВА, который законным способом в суде этот вопрос не решает, а затем исподтишка дает какие-то команды комиссии Минздрава. Вынуждена опять, уже в девятый раз подчеркнуть, что Юлия Владимировна настаивает на медиках, которым она доверяет. И только они смогут взять анализ крови. Неужели не понятно?» - отметила М.СОРОКА.

«Мы не хотим, чтобы власть проводила манипуляции с медицинскими данными, устраивала по этому поводу пресс-конференции. Это негативный PR системе здравоохранения, правосудию и законности, констатация фактов, что все эта власть поставила на служение политическим репрессиям», - подчеркнула М.СОРОКА.

Она также отметила, что на виду у общества «зависимые от режима ЯНУКОВИЧА прокуроры и судья сфальсифицировали дело и спешат вынести обвинительный приговор, хотя уважаемые эксперты и свидетели заявили, что в действиях Юлии ТИМОШЕНКО нет состава преступления, ущерба «Нафтогаза» нет, дела нет».

«То, что процесс политический и является преследованием лидера оппозиции - признал весь мир. Напомню, что защита будет требовать закрытия дела, и советуем пресс-службе Государственной пенитенциарной службы перестать на весь мир позорить Украину своими заявлениями о несостоятельности придерживаться норм Конституции и обеспечить право Юлии ТИМОШЕНКО на охрану здоровья. Напомню, что она больше месяца незаконно лишена свободы и три недели ожидает настоящую медицинскую помощь», - подчеркнула М.СОРОКА.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 сентября, пресс-служба Государственной пенитенциарной службы Украины заявила, что Ю.ТИМОШЕНКО в очередной раз отказалась от запланированного медицинского обследования специалистами Министерства здравоохранения Украины.