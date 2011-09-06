Тимошенко в девятый раз выгнала казенных медиков

Экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня в очередной раз отказалась от запланированного медицинского обследования специалистами Министерства здравоохранения Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины.

Как отмечается в сообщении, 1 сентября 2011 года судьей Печерского районного суда г. Киева Родионом КИРЕЕВИМ было в очередной раз предоставлено разрешение на проведение медицинского обследования Ю.ТИМОШЕНКО медработниками учреждений Минздрава Украины (в том числе ее личным врачом и медицинской сестрой) на территории Киевского следственного изолятора.

"Однако сегодня, 6 сентября, заключенная Ю.ТИМОШЕНКО уведомила руководство СИЗО об отказе от запланированного медицинского обследования специалистами Минздрава Украины, о чем подала соответствующее письменное заявление", - отметили в ГПтС.

В свою очередь, руководство СИЗО разъяснило заключенной законность действий персонала изолятора и назначенной руководством Минздрава Украины врачебной комиссии и в очередной раз подчеркнуло целесообразность прохождения комиссионного медосмотра и обследования.

Как сообщал УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО ранее заявила, что в результате пребывания в следственном изоляторе у нее ухудшилось состояние здоровья. Печерский суд дал разрешение на обследование экс-премьера медицинской комиссией Минздрава при участии личного врача и медсестры Ю.ТИМОШЕНКО.

Однако Ю.ТИМОШЕНКО настаивает на обследовании только врачами, которым она доверяет, и хочет в конфиденциальном порядке сдать кровь.