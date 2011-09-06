Арьев назвал фамилии шести депутатов, исключенных из фракции НУ-НС

Фракция «Наша Украина – Народная самооборона» исключила из своего состава 15 народных депутатов, среди которых Давид ЖВАНИЯ, Сергей ВАСИЛЕНКО, Александр ОМЕЛЬЧЕНКО, Владимир ПОЛЯЧЕНКО, Игорь ПАЛИЦА и Владислав КАСЬКИВ.

Об этом УНИАН сообщил народный депутат от НУ-НС Владимир АРЬЕВ.

По словам В.АРЬЕВА, фракция определила критерии, из-за несоблюдения которых были исключены депутаты. В.АРЬЕВ объяснил, что это те депутаты, которые голосовали за ратификацию так называемых Харьковских соглашений.

Депутат отметил, что В.КАСЬКИВА исключили из состава фракции НУ-НС, поскольку он уже давно занимает должность председателя Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами.

В.АРЬЕВ сказал, что из состава фракции были исключены те народные депутаты, которые вступили в парламентское большинство. В то же время он не назвал их фамилии, сославшись на то, что нужно посмотреть соглашение о создании большинства, под которым стоят подписи этих депутатов.

По словам народного депутата, соответствующее решение было принято большинством народных депутатов от НУ-НС.