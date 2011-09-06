Гриценко: у олигархов есть жирок, чтобы заплатить за российский газ

Украинских энергоресурсов для населения хватает, а олигархи пусть из собственного кармана платят за российский газ, заявил в эфире программы «Свобода слова» председатель партии «Гражданская позиция», народный депутат Украины Анатолий ГРИЦЕНКО.

По убеждению А.ГРИЦЕНКО, «реформой номер один в Украине должно стать энергосбережение. Однако, к сожалению, в плане Президента Виктора ЯНУКОВИЧА среди 24 реформ этой как раз нет». Депутат отметил, что энергосбережение – это не только вопрос конкуренции на внутреннем рынке, но и вопрос независимости Украины во внешних отношениях.

Председатель «Гражданской позиции» в который раз подчеркнул, что российский газ нам не нужен, так как собственных энергетических ресурсов достаточно, чтобы удовлетворить потребности страны.

«Для населения и жилищно-коммунальной сферы собственных энергоресурсов у нас достаточно. Российский газ нужен только предприятиям металлургии и химии, которыми владеют олигархи. И меня не интересует, где и по какой цене они его будут покупать. Это их личная проблема», - отметил А.ГРИЦЕНКО.

По его словам, эти олигархи за все годы вкладывали миллиарды в яхты, футбольные клубы и недвижимость, а не в модернизацию производства, чтобы быть независимыми от российского газа. Также они, сбывая свою продукцию за границей за доллары, рубли или евро, своим украинским рабочим платили мизерную заработную плату и не заботились об экологии.

«У них есть жирок, чтобы самим заплатить за российский газ», - убежден А.ГРИЦЕНКО.

Он также подчеркнул, что за 3-5 лет эффективной работы в направлении энергосбережения, а также после ревизии всех имеющихся ресурсов можно будет вообще отказаться от российского голубого топлива.