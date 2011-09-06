Защита Тимошенко: эксперт симулирует болезнь, чтобы не приходить в суд

Экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО и ее защита настаивали на повторном вызове в суд эксперта Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Юрия МАСЛАКА, однако суд отказался его допросить из-за тяжелого состояния здоровья эксперта.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение объявил председательствующий по делу судья Печерского районного суда Киева Родион КИРЕЕВ сегодня в судебном заседании.

«Суд решил не допрашивать эксперта», - сказал Р.КИРЕЕВ.

Однако Ю.ТИМОШЕНКО и ее защита продолжали настаивать на необходимости проведения допроса Ю.МАСЛАКА в суде, поскольку именно под руководством этого эксперта по заказу Генеральной прокуратуры Украины готовилась экспертиза о нанесении ущерба НАК «Нафтогаз Украины» в результате подписания газовых соглашений 2009 года и на основе этого документа базируется выдвинутое в отношении Ю.ТИМОШЕНКО обвинение.

«По информации, которой мы владеем, МАСЛАК Юрий Геннадиевич не болен. Он скрывается от того, чтобы дать показания в суде, потому что он знает вместе с прокуратурой, что экспертиза, на которой будет базироваться загодя заказанный Виктором ЯНУКОВИЧЕМ приговор, этот МАСЛАК знает, что он будет нести ответственность», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, Ю.МАСЛАК всего несколько часов в день находится в Киевской городской клинической больнице №1, а все остальное время находится на работе в Киевском НИИ судебных экспертиз. «Прокуратура покрывает вместе с судом то, что МАСЛАК Ю.Г. сейчас симулирует болезнь, чтобы не отвечать за это», - убеждена она.

Ю.ТИМОШЕНКО и ее защитники предлагали суду в случае отказа от проведения допроса Ю.МАСЛАКА вызвать для дачи показаний в суде всех остальных экспертов, которые поставили свои подписи под этой «фальсифицированной экспертизой». Однако суд в очередной раз отказал в удовлетворении этих ходатайств и предложил Ю.ТИМОШЕНКО дать свои показания в суде.