Янукович придет в ВР

Сегодня состоится открытие 9-й сессии Верховной Рады шестого созыва и торжественное заседание по случаю празднования 20-й годовщины провозглашения Независимости Украины.

Торжественное заседание парламента начнется в 10.00 с внесения Государственного флага в сессионный зал. Этот флаг был внесен в зал ВР 24 августа 1991 года.

На заседании выступит Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и однин из депутатов, который был непосредственным участником провозглашения акта Независимости.

Также на заседании выступит председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН.

После торжеств состоится обычное пленарное заседание парламента, которое начнется с выступления представителей фракций.