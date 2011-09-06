Янукович придет в ВР
08:54, 06 сентября 2011Политика
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Будут праздновать День Независимости
Сегодня состоится открытие 9-й сессии Верховной Рады шестого созыва и торжественное заседание по случаю празднования 20-й годовщины провозглашения Независимости Украины.
Торжественное заседание парламента начнется в 10.00 с внесения Государственного флага в сессионный зал. Этот флаг был внесен в зал ВР 24 августа 1991 года.
На заседании выступит Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и однин из депутатов, который был непосредственным участником провозглашения акта Независимости.
Также на заседании выступит председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН.
После торжеств состоится обычное пленарное заседание парламента, которое начнется с выступления представителей фракций.
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