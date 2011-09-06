Парламентская оппозиция требует отчета правительства

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО отмечает, что парламентская оппозиция хотела бы заслушать премьер-министра Николая АЗАРОВА относительно планов правительства на следующий бюджетный год.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО.

Он напомнил, что согласно действующему законодательству, и Регламент ВР, и статья 30 закона о Кабинете министров предусматривают, что перед рассмотрением проекта бюджета на следующий год парламент имеет право заслушать отчет о выполнении общегосударственных программ.

«Мы это трактуем как необходимость отчета правительства во главе с премьер-министром Украины», - отметил Н.ТОМЕНКО.

«Для украинского общества и для парламента важно услышать информацию премьер-министра о том, что правительство сделало за этот бюджетный год, и только после этого принимать бюджет на следующий год», - добавил он.

Н.ТОМЕНКО сообщил, что его поездки в регионы засвидетельствовали, что во многих регионах на ноябрь-декабрь текущего года есть проблема с выплатой зарплат бюджетникам, поскольку местные бюджеты не имеют возможности в полном объеме финансировать так называемые общегосударственные программы.

«Следовательно, нам нужно заслушать отчет правительства о выполнении бюджета, и помочь местным бюджетам через государственные субвенции закончить этот год, а затем реалистично планировать, что мы делаем в следующем бюджетном году», - заметил Н.ТОМЕНКО.

Говоря о процедуре рассмотрения проекта бюджета в парламенте, вице-спикер также отметил то, что до первого чтения проект бюджета обязаны рассмотреть комитеты Верховной Рады.