Литвин сочувствует Януковичу, потому что «это удар туда, куда вы подумали»

14:22, 05 сентября 2011
Политика
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Президента обвиняют в плагиате

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что ему неэтично комментировать ситуацию вокруг обвинений в адрес Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в плагиате в книге «Украина будущего».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции на просьбу журналистов прокомментировать данную ситуацию.

В.ЛИТВИН отметил: «Мне неэтично комментировать эту проблему», и напомнил, что когда-то его самого обвиняли в плагиате.

По словам В.ЛИТВИНА, когда он в 2001 году возглавлял блок «За ЕДУ!», ему была подготовлена публикация, которую он «прочитал», она ему «очень понравилась, и говорят, что надо же ее напечатать».

В.ЛИТВИН подчеркнул, что после этой публикации «появились сопоставления и обвинения в плагиате». «Вы же прекрасно понимаете, что это был удар, и ниже… И в голову прямо. Туда, куда вы подумали», - отметил он.

По его словам, тогда его объяснения «ничего не дали, и это тянется до сих пор».

Председатель Верховной Рады сказал: «Поэтому мне комментировать неэтично. Но урок, поверьте, этот на всю жизнь, понимая, что на чужой роток не накинешь платок».

Как сообщал УНИАН, 2 сентября “Украинская правда” написала, что широко разрекламированная книга Президента В.ЯНУКОВИЧА "Opportunity Ukraine" оказалась плагиатом.

Как выяснила редакция, книга является плагиатом, где за подписью Президента изданы не только чужие идеи, а скомпилированы целые абзацы из текстов, которые раньше выходили за подписью разных лиц – от оппозиционера Тараса СТЕЦЬКИВА до одиозного журналиста Вячеслава ПИХОВШЕКА и арестованного чиновника Василия ВОЛГИ.

Как оказалось, книга В.ЯНУКОВИЧА содержит многочисленные дословные препечатки других авторов без всякой ссылки на первоисточник.

Книга вышла в свет в австрийском издательстве «Mandelbaum verlag».

Советник Президента Анна ГЕРМАН назвала ложью информацию, что эта книга является плагиатом.

“Утверждение о том, что Президент платил за свою книгу издательству «Mandelbaum verlag», - это абсолютная неправда. Это коммерческий проект нескольких издательства... В основу книги легли, из того, что я читала, а я знаю президентские тексты, потому что я работаю с Президентом очень давно, его статьи, его размышления, его выступления в разные годы, которые он делал и которые опубликованы в его более ранних книгах. Возможно, кто-то из политиков когда-то и использовал какие-то мысли из книг В.ЯНУКОВИЧА. Это просто смешно обвинять Президента, что он использует какие-то тексты СТЕЦЬКИВА или ВОЛГИ”, - сказала А.ГЕРМАН.

Она отметила, что информация о плагиате книги В.ЯНУКОВИЧА является попыткой очернить действия Президента. По мнению советника главы государства, издание, распространившее эту информацию, “все, что ни делает Президент, все обливает грязью”.

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