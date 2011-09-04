Мельниченко просит Тимошенко не обижать судью

Экс-премьер-министра Украины Юлию Тимошенко судит очень интеллигентный судья, сообщает персональный сайт экс-майора госохраны Николая Мельниченко.

По его словам, Тимошенко повезло, что у нее «такой интеллигентный и гуманный судья, как Киреев». «Если бы у вас была судья Грибанова, то вы бы поняли, какой суд бывает», - сказал он, как бы обращаясь к Тимошенко.

По мнению Мельниченко, Печерский суд - просто рай, по сравнению с Васильковским райсудом Киевской области, который обязал экс-майора извиниться перед председателем Верховной Рады Владимиром Литвиным за распространение недостоверной информации о причастности спикера к делу об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.