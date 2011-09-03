Медведев пригласил глав государств СНГ на неформальный саммит в Москву
20:10, 03 сентября 2011Политика
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В конце 2011 года
Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ предложил провести неформальный саммит Содружества Независимых Государств в Москве в конце 2011 года.
Как передает РИА «Новости», об этом Д.МЕДВЕДЕВ сказал, выступая на проходящем в Душанбе заседании совета глав государств СНГ.
"Я буду очень рад видеть всех лидеров СНГ в конце текущего года в Москве на неформальном саммите, посвященном 20-летию организации. В ближайшее время официальные приглашения будут направлены по дипломатическим каналам", - сказал президент РФ.
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