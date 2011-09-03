Пресс-секретарь Тимошенко: Для тугодумов в восьмой раз объясняем...

Лидер партии "Батьківщина", экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО имеет право на медицинскую помощь от врачей, которым он доверяет.

Об этом, как сообщает сайт «Батьківщини», заявила пресс-секретарь Ю.ТИМОШЕНКО Марина СОРОКА.

"Для тугодумов в восьмой раз объясняем, что Юлия ТИМОШЕНКО имеет законное право, гарантированное Конституцией и Гражданским Кодексом на охрану здоровья и медицинскую помощь от тех врачей, которым он доверяет», - подчеркнула М.СОРОКА и высказала удивление распространением в течение почти трех недель «написанных на Банковой под кальку заявлений о состоянии здоровья Юлии ТИМОШЕНКО».

По словам М.СОРОКИ, Ю.ТИМОШЕНКО настаивает на том, чтобы ее осмотр и анализ крови сделали врач и медсестра, которым она доверяет. "Приходы в СИЗО медицинской комиссии из Министерства здравоохранения предпринимаются для «галочки», в PR-целях и не имеют ничего общего с заботой о здоровье человека. К сожалению, режим продолжает ломать людей и заставляет их забывать о клятве Гиппократа", - подчеркнула пресс-секретарь.

М.СОРОКА напомнила, что с тех пор, как Ю.ТИМОШЕНКО заявила о симптомах, которые ей не знакомы и требуют немедленной сдачи анализа крови, прошло 18 дней. "В начале этой недели также были сделаны соответствующие заявления Юлии ТИМОШЕНКО и ее защитников в адрес суда. Но кажется, что в судилище потеряли слух, зрение и совесть. Раз заявляем, что судья КИРЕЕВ несет личную ответственность за ситуацию, когда почти три недели Юлия ТИМОШЕНКО остается лишенной медицинской помощи ", - подчеркнула она и добавила, что судья, «как человек с якобы юридическим образованием, должен знать об ответственности за такие действия».

"Режим сфальсифицировал дело, которое уже развалилось на глазах всего общества и международного сообщества, но продолжает держать за решеткой невинного человека, отказывает в присоединении к делу экспертиз и финансовых документов НАК "Нафтогаз Украины" и "Укртрансгаз ", доказывающих отсутствие убытков, а это значит и дела как такового, и полностью опровергающих сфальсифицированные властями обвинения. В этом политическом судилище судья и прокуроры играют на одном поле и не хотят устанавливать истину по делу», - отметила пресс-секретарь. По ее мнению, «именно этим объясняется упорное нежелание обвинения заслушать свидетелей со стороны защиты». «Мы обеспокоены тем, что режим так же беззастенчиво и беззаконно мешает Юлии ТИМОШЕНКО получить истинную информацию о состоянии его здоровья, чем фактически лишает его права на охрану и конфиденциальность медицинской информации", - заявила М.СОРОКА.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 сентября, Государственная пенитенциарная служба заявляет, что бывший премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО восьмой раз отказалась от проведения медицинского осмотра и обследования медицинской комиссией Министерства здравоохранения.