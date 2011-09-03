В Херсонском горсовете - скандал из-за Гимна Украины

В Херсоне внеочередные сессии горсовета открывают и закрывают без Государственного гимна Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, 2 сентября на пленарном заседании внеочередной сессии горсовета после того, как председательствующий на заседании мэр Херсона Владимир САЛЬДО объявил, что заседание открыто Гимн Украины не прозвучал.

Также не было гимна и по завершению сессии горсовета.

На вопрос депутата горсовета (фракция ВО «Батьківщина») Владимира МИКОЛАЕНКО о причинах не исполнения гимна, В.САЛЬДО не отреагировал и продолжил ведение сессии.

Такая практика касается только внеочередных сессий, так как аналогичная ситуация была на внеочередной сессии Херсонского горсовета 28 июля, но на последней очередной сессии, 26 августа, гимн в начале и в конце сессии звучал.

Напомним, что такая норма, как воспроизведение Государственного Гимна Украины в начале и в конце пленарных заседаний Херсонского горсовета появилась в его Регламенте только в феврале текущего года. До сегодняшнего дня Государственный Гимн Украины исправно включали во время пленарных заседаний горсовета в соответствии с Регламентом.

Также отметим, что в Херсонском областном совете в соответствии с его Регламентом перед началом и завершением пленарных заседаний исполняются два гимна – Государственный и Херсонщины.

Депутаты от фракции ВО «Батьківщина» выразили свое возмущение по данному поводу, и заявили, что сообщат Президенту Украины и спикеру парламента о таком непатриотическом поведении руководства Херсона.

Как известно, мэр Херсона В.САЛЬДО возглавляет городскую партийную организацию Партии регионов.