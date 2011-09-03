Тимошенко снова отправила комиссию Минздрава с порога СИЗО

14:31, 03 сентября 2011
Политика
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Составили восьмой акт

Государственная пенитенциарная служба заявляет, что бывший премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО в восьмой раз отказалась от проведения медицинского осмотра и обследования медицинской комиссией Министерства здравоохранения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины.

«В соответствии с требованиями законов Украины «О предварительном заключении», «О здравоохранении», ведомственных и межведомственных нормативно-правовых актов и согласно соответствующему разрешению Печерского районного суда г. Киева сегодня, 3 сентября 2011 года, в Киевский СИЗО для проведения медицинского осмотра и обследования Ю.ТИМОШЕНКО в восьмой раз прибыла медицинская комиссия Минздрава Украины во главе с ее руководителем – первым заместителем министра Раисой МОИСЕЕНКО. Вместе с комиссией в изолятор прибыли также личный врач и медицинская сестра Ю.ТИМОШЕНКО", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что «как и ранее, от предложенного медосмотра и проведения лабораторного обследования Ю.ТИМОШЕНКО в очередной раз отказалась, что подтверждено соответствующим актом, подписанным членами комиссии и доверенным врачом и медсестрой заключенной».

«Состояние здоровья заключенной по сравнению с 30 августа с.г. не изменилось, и продолжает находиться под постоянным контролем со стороны медперсонала Киевского СИЗО», - заверили в пенитенциарной службе.

Как сообщал УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО ранее заявила, что в результате пребывания в следственном изоляторе у нее ухудшилось состояние здоровья. Печерский суд дал разрешение на обследование экс-премьера медицинской комиссией Минздрава с участием личного врача и медсестры Ю.ТИМОШЕНКО.

Однако Ю.ТИМОШЕНКО настаивает на обследовании только врачами, которым она доверяет, и хочет в конфиденциальном порядке сдать кровь.

«Я не буду иметь дело ни с каким консилиумом, который вы образуете. Я не хочу, чтобы мои анализы появлялись на телеканалах и пресс-конференциях», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. По словам Ю.ТИМОШЕНКО, ее личный врач был включен в комиссию Минздрава, которая прибыла в СИЗО для ее осмотра, однако врач не смог воспользоваться своим правом на забор крови.

Кроме того, добавила Ю.ТИМОШЕНКО, делегация из Минздрава не гарантировала сохранения конфиденциальности анализа ее крови.

 

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