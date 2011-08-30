Эксперт: Визит Януковича в Польшу является шагом отчаяния

Рабочий визит Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Польшу и встречу с польским коллегой Брониславом КОМАРОВСКИМ, которая сегодня состоится в Гданьске, нужно рассматривать как шаг отчаяния со стороны главы Украинского государства.

Такое мнение высказал президент Центра европейских и трансатлантических студий Алексей КОЛОМИЕЦ, сообщили УНИАН в пресс-службе Института трансформации общества.

«Сегодня В.ЯНУКОВИЧ очутился в международной изоляции. Эта рабочая поездка крайне необходима ЯНУКОВИЧУ, учитывая также внутренний политический и экономический кризис, а, скорее, коллапс в Украине», - считает эксперт.

Он также спрогнозировал, что рабочий визит будет иметь краткосрочный характер, скорее всего, встреча будет проходить в жесткой форме, со стороны Польши может быть выдвинут ультиматум в отношении политических репрессий в Украине.

Кроме того, А.КОЛОМИЕЦ отметил, что Польша, которая сейчас председательствует в Европейском Союзе, будет пытаться повлиять на Президента В.ЯНУКОВИЧА относительно немедленного прекращения политических репрессий в Украине.

«Если ЯНУКОВИЧ не учтет сигналов руководства Европейского Союза, то Евро-2012 в Украине может быть аннулировано. Вместо Украины местом проведения Евро-2012 станет Германия», - сказал эксперт.

По его мнению, визит в Гданьск и встреча с Президентом Польши является «последним шансом для ЯНУКОВИЧА избежать окончательной международной изоляции».