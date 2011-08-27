Тимошенко снова отправила с порога СИЗО профессоров

16:46, 27 августа 2011
Политика
4748

Политик отказалась от медосмотра

Экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО сегодня снова отказалась от медосмотра.

Об этом сообщается на сайте Государственной пенитенциарной службы Украины.

В частности, по данным ведомства, сегодня, 27 августа, согласно разрешению Печерского райсуда Киева от 26 августа, в Киевский СИЗО в очередной раз прибыли представители медицинской комиссии Минздрава Украины (во главе с первым заместителем министра здравоохранения). В состав комиссии входят трое докторов медицинских наук, профессора, а также личный врач и медицинская сестра Ю.ТИМОШЕНКО, говорится в сообщении.

Однако, как и раньше, от предложенного медосмотра и проведения лабораторного обследования (в т.ч. забора крови для проведения анализа) Ю.ТИМОШЕНКО отказалась, что подтверждается соответствующим актом, подписанным членами комиссии и доверенным врачом и медсестрой заключенной, подчеркнули в пенитенциарной службе.

Комиссией установлено, что состояние здоровья заключенной с момента предыдущего осмотра не изменилось, сообщили в ведомстве.

Специалисты Минздрава Украины в очередной раз предупредили заключенную о возможных негативных последствиях ее отказа от проведения предложенного медицинского обследования.

Состояние здоровья Ю.ТИМОШЕНКО продолжает находиться под постоянным контролем со стороны медперсонала Киевского СИЗО, заверили в пенитенциарной службе.

Как сообщалось, Ю.ТИМОШЕНКО ранее заявила, что в результате пребывания в следственном изоляторе у нее ухудшилось состояние здоровья. Печерский суд дал разрешение на обследование экс-премьера медицинской комиссией Минздрава при участии личного врача и медсестры Ю.ТИМОШЕНКО.

Однако Ю.ТИМОШЕНКО настаивает на обследовании только врачами, которым она доверяет, и хочет в конфиденциальном порядке сдать кровь.

«Я не буду иметь дело ни с каким консилиумом, который вы образуете. Я не хочу, чтобы мои анализы появлялись на телеканалах и пресс-конференциях», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО на заседании суда 26 августа.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, ее личный врач был включен в комиссию Минздрава, которая прибыла в СИЗО для ее осмотра, однако врач не смог воспользоваться своим правом на забор крови.

Кроме того, сказала Ю.ТИМОШЕНКО, делегация из Минздрава не гарантировала сохранения конфиденциальности анализа ее крови.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter