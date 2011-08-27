Тимошенко снова отправила с порога СИЗО профессоров

Экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО сегодня снова отказалась от медосмотра.

Об этом сообщается на сайте Государственной пенитенциарной службы Украины.

В частности, по данным ведомства, сегодня, 27 августа, согласно разрешению Печерского райсуда Киева от 26 августа, в Киевский СИЗО в очередной раз прибыли представители медицинской комиссии Минздрава Украины (во главе с первым заместителем министра здравоохранения). В состав комиссии входят трое докторов медицинских наук, профессора, а также личный врач и медицинская сестра Ю.ТИМОШЕНКО, говорится в сообщении.

Однако, как и раньше, от предложенного медосмотра и проведения лабораторного обследования (в т.ч. забора крови для проведения анализа) Ю.ТИМОШЕНКО отказалась, что подтверждается соответствующим актом, подписанным членами комиссии и доверенным врачом и медсестрой заключенной, подчеркнули в пенитенциарной службе.

Комиссией установлено, что состояние здоровья заключенной с момента предыдущего осмотра не изменилось, сообщили в ведомстве.

Специалисты Минздрава Украины в очередной раз предупредили заключенную о возможных негативных последствиях ее отказа от проведения предложенного медицинского обследования.

Состояние здоровья Ю.ТИМОШЕНКО продолжает находиться под постоянным контролем со стороны медперсонала Киевского СИЗО, заверили в пенитенциарной службе.

Как сообщалось, Ю.ТИМОШЕНКО ранее заявила, что в результате пребывания в следственном изоляторе у нее ухудшилось состояние здоровья. Печерский суд дал разрешение на обследование экс-премьера медицинской комиссией Минздрава при участии личного врача и медсестры Ю.ТИМОШЕНКО.

Однако Ю.ТИМОШЕНКО настаивает на обследовании только врачами, которым она доверяет, и хочет в конфиденциальном порядке сдать кровь.

«Я не буду иметь дело ни с каким консилиумом, который вы образуете. Я не хочу, чтобы мои анализы появлялись на телеканалах и пресс-конференциях», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО на заседании суда 26 августа.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, ее личный врач был включен в комиссию Минздрава, которая прибыла в СИЗО для ее осмотра, однако врач не смог воспользоваться своим правом на забор крови.

Кроме того, сказала Ю.ТИМОШЕНКО, делегация из Минздрава не гарантировала сохранения конфиденциальности анализа ее крови.