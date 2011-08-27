Дония вызывают на допрос в милицию

Народного депутата Олеся ДОНИЯ вызывают на допрос к следователю милиции.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, сообщили УНИАН в пресс-службе партии "Народная самооборона".

«Принесли повестку, в которой меня вызывают к следователю из милиции на завтра. Завтра я еще буду в Харькове, но в понедельник обязательно свяжусь с этими «стражами порядка», - сказал О.ДОНИЙ.

По мнению депутата, вызов связан с возбужденным уголовным делом по поводу событий 24 августа в Киеве.

«Насколько я понимаю, это вызов по делу празднования Дня Независимости Украины. Полная шиза! Власть открыла дело за то, что украинцы праздновали День Независимости страны!», – заявил депутат.

Как сообщалось, в центре Киеве 24 августа произошли столкновения между сотрудниками правоохранительных органов и представителями ряда политических партий, объединений и организаций. Позже киевская милиция возбудила уголовное дело по факту этих событий.

По этому делу уже был допрошен, в частности, координатор гражданского движения «Общее Дело» Александр ДАНИЛЮК, который 26 августа в течение 4 часов давал показания в Главном управлении МВД в Киеве.